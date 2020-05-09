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Общество

Нижегородские власти предусмотрели допвыплаты работающему с больными COVID-19 медперсоналу

13 мая 2020 13:50  [168] Общество

Работающие с больными коронавирусом сотрудники нижегородских медицинских организаций, не попавшие в федеральный список для стимулирующих выплат, получат дополнительные средства из бюджета региона. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что на федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными COVID-19, однако в Нижегородской области врачи скорой помощи "выпали из постановления" и надбавка из федерального бюджета для них не предусмотрена.

В связи с этим, правительство региона выпустило свое поставление, которое предусматривает выплаты стимулирующего характера как сотрудникам скорой помощи, так и других медицинских организаций, которые контактировали с коронавирусными больными, но выплаты из федерального бюджета они не получат.

В этот перечень, помимо сотрудников скорой помощи, входят также работники амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стационара.

Напомним, что на федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными COVID-19. Нижегородские медики получат надбавки за работу с больными коронавирусом до 15 мая.

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