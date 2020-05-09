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Общество

Нетрезвый нижегородец получил 1,5 года исправительных работ за оскорбление судьи

13 мая 2020 15:32  [82] Общество

Нетрезвый нижегородец получил 1,5 года исправительных работ за оскорбление судьи. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 мая 2020 года, Городецкий городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч.2 ст.297 УК РФ (неуважение к суду).

Как установлено в суде, подсудимый по делу был категорически не согласен с тем, что в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в зале судебного заседания.

После чего он оскорбил судью. По данному событию было возбуждено уголовное дело и направлено в суд. На втором судебном заседании гражданин был трезвым.

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что не помнит обстоятельства дела, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине назначено наказание – 1,5 года исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Нижегородский областной суд перешел на новый режим работы с 12 мая.

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