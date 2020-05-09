РЖД приостанавливает курсирование "Сапсанов" на маршруте Санкт-Петербург - Нижний Новгород до конца мая

РЖД временно приостанавливает курсирование скоростных поездов "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Об это сообщает пресс-служба ГЖД - филиала РЖД.
Ограничения будут действовать до 28 мая. В компании рассказали, что это связано со снижением пассажиропотока.
Напомним, ранее курсирование скоростного поезда "Сапсан" было приостановлено на период с 13 апреля по 11 мая.
Ранее сообщалось, что РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород.
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