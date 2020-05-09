"Отрасль народных промыслов включили в перечень наиболее пострадавших от пандемии", - Глеб Никитин Экономика

Правительство России по инициативе правительства Нижегородской области включило отрасль народных художественных промыслов (НХП) в перечень наиболее пострадавших от пандемии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Включение предприятий НХП в перечень наиболее пострадавших – очень важный шаг на пути к восстановлению этой отрасли. Хочу выразить огромную благодарность и.о. председателя правительства РФ Андрею Белоусову, который поддержал нашу инициативу. Нижегородская область занимает лидирующую позицию по количеству сохраненных народных художественных промыслов в России. В регионе насчитывается 22 уникальных предприятия НХП с объемом реализации изделий не менее 50%", – отметил Глеб Никитин.

"Отрасль НХП напрямую зависима от индустрии туризма, которая сейчас находится в стагнации. С марта 2020 года реализация продукции НХП прекратилась как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Спрос на изделия такого рода не будет расти в ближайшие полгода. Они не являются товарами первой необходимости, но имеют особую ценность и значимость для нашего региона, и мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить наше национальное достояние", – добавил глава региона.

Включение в перечень наиболее пострадавших отраслей позволит существенно расширить меры поддержки этой категории бизнеса. Предприятия НХП смогут воспользоваться региональными субсидиями по расходам на выплату зарплат и на оплату коммунальных платежей. Целый ряд мер предусмотрен и на федеральном уровне: безвозмездная финансовая помощь на выплату зарплат и другие неотложные нужны, кредиты под 0% в банках, налоговые отсрочки, льготные займы и др.

Кроме того, в 2020 году на финансовую поддержку нижегородских предприятий НХП предусмотрено 3,2 млн рублей в рамках программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что департамент развития туризма и НХП Нижегородской области разрабатывает возможность вовлечения предприятий НХП в создание символа-подарка "За победу над коронавирусной инфекцией". Планируется, что такие "знаки отличия" будут вручать медработникам и волонтерам, которые каждый день, рискуя собой, борются с распространением коронавирусной инфекции. Это обеспечит отдельные производства народных промыслов нужной загрузкой.

Добавим, в конце апреля в Нижегородской области АО "Хохломская роспись" и ПАО "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий, на которые распространяются первоочередные меры господдержки в период пандемии. Кроме того, десять региональных предприятий НХП включены в перечень организаций Нижегородской области, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Это позволит загрузить имеющиеся мощности и сохранить рабочие коллективы.

При содействии регионального правительства с учетом сложившейся социально-экономической и эпидемиологической ситуации ряд предприятий НХП перепрофилировали свою деятельность под производство средств индивидуальной защиты.