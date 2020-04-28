Два нижегородских предприятия НХП вошли в перечень системообразующих предприятий России Экономика

Два предприятия народных художественных промыслов (НХП) Нижегородской области – АО "Хохломская роспись" и ПАО "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" – вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий, на которые распространяются первоочередные меры господдержки в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее решение было одобрено Минэкономразвития РФ. Обращение инициировало правительство Нижегородской области.

"Безусловно, для региона это очень важное решение. Нижегородская область занимает лидирующую позицию по количеству сохраненных народных художественных промыслов и мест их традиционного бытования. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить наше национальное достояние. Сейчас некоторые предприятия уже возобновили деятельность. С учетом сложившейся социально-экономической и эпидемиологической ситуации ряд из них перепрофилировал свою деятельность и занимается производством средств индивидуальной защиты", – отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, что по поручению президента системообразующим компаниям будут предоставляться льготные займы для пополнения оборотных средств.

"Кроме включения ряда предприятий в список системообразующих, правительство Нижегородской области направило обращения в Минэкономразвития России о включении всей отрасли народно-художественных промыслов в перечень наиболее пострадавших от пандемии", - сообщил он

"Это позволит предприятиям НХП воспользоваться пакетами мер поддержки для таких отраслей: безвозмездной финансовой помощью из федерального бюджета на выплату зарплат и другие неотложные нужны, аналогичной поддержкой из регионального бюджета, кредитами под 0% в банках, льготными займами и другими. Народно-художественные промыслы хоть формально и относятся к промышленности, требуют к себе особого отношения: там много ручного труда, нельзя автоматизировать все процессы. Только за счет своей прибыли предприятиям НХП будет трудно справиться со всеми возникшими сложностями. Им нужна господдержка", - добавил Евгений Люлин.

Также, десять предприятий народных художественных промыслов включены в перечень организаций Нижегородской области, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Среди них "Торговый дом "Семеновская роспись"", "Городецкая золотная вышивка", "Гипюр", "Завод складных ножей "САРО"", "Казаковское предприятие художественных изделий", "Тканые узоры", "АЖНА" и "Ресурс". "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова" также вошли в перечень.

Включение в региональный перечень позволит загрузить имеющиеся мощности и сохранить рабочие коллективы.

Отметим, что департамент развития туризма и НХП Нижегородской области разрабатывает возможность вовлечения предприятий НХП в создание символа-подарка "За победу над коронавирусной инфекцией". Планируется, что данная продукция будет вручаться медицинским работникам и волонтерам, которые каждый день, рискуя собой, работают в условиях распространения инфекции. Это обеспечит некоторые производства народных промыслов нужной загрузкой.

Напомним, четыре нижегородские компании вошли в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса РФ.