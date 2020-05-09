Рампу для скейтборда из нижегородского парка Пушкина перенесут в другое место

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Старую рампу для скейтборда из нижегородского парка имени Пушкина перенесут в другое место. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Советского района.
"В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе старой рампы для скейтборда. Место для ее размещения еще не определено", - сообщили в администрации.
В парке им. Пушкина планируется установить современную скейт-площадку из бетона, рассчитанную на новичков и профессионалов, в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
Напомним, что ранее скейт-парк располагался на Нижневолжской набережной. Потом городская администрация решила на этом месте организовать парковку, а площадку перенести в парк им.Пушкина, создав при этом воркаут-площадку.
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