Рампу для скейтборда из нижегородского парка Пушкина перенесут в другое место Спорт

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Старую рампу для скейтборда из нижегородского парка имени Пушкина перенесут в другое место. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Советского района.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе старой рампы для скейтборда. Место для ее размещения еще не определено", - сообщили в администрации.

В парке им. Пушкина планируется установить современную скейт-площадку из бетона, рассчитанную на новичков и профессионалов, в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, что ранее скейт-парк располагался на Нижневолжской набережной. Потом городская администрация решила на этом месте организовать парковку, а площадку перенести в парк им.Пушкина, создав при этом воркаут-площадку.