Последние новости рубрики Спорт
13 мая 2020 16:58  [85] Рампу для скейтборда из нижегородского парка Пушкина перенесут в другое место
30 апреля 2020 16:27  [702] "Артему Ефремову под силу решить вопросы, связанные с использованием инфраструктуры ЧМ-2018", - Антон Хазов
29 апреля 2020 19:33  [363] "Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - Дина Аверина
29 апреля 2020 16:37  [541] "Артем Ефремов буквально живет спортом, болеет за спорт", - Дарья Шкурихина
29 апреля 2020 14:13  [917] Максим Гафуров назначен генменеджером нижегородского ХК "Торпедо"
29 апреля 2020 13:51  [1102] "Артем Ефремов большой профессионал в спорте и бизнесе, всегда радеющий за результат", - Николай Ходов
20 апреля 2020 12:08  [689] Проект "Ни дня без спорта" опубликовал новое расписание для нижегородцев
14 апреля 2020 10:31  [1704] Нижегородский трамплин построен на три недели раньше срока
10 апреля 2020 12:11  [365] Эксперты "Ростелеком" проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
09 апреля 2020 13:57  [840] Wink запустил серию бесплатных онлайн-тренировок
Спорт

Рампу для скейтборда из нижегородского парка Пушкина перенесут в другое место

13 мая 2020 16:58  [85] Спорт

Фото: с сайта ru.depositphotos.com

Старую рампу для скейтборда из нижегородского парка имени Пушкина перенесут в другое место. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Советского района.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе старой рампы для скейтборда. Место для ее размещения еще не определено", - сообщили в администрации.

В парке им. Пушкина планируется установить современную скейт-площадку из бетона, рассчитанную на новичков и профессионалов, в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, что ранее скейт-парк располагался на Нижневолжской набережной. Потом городская администрация решила на этом месте организовать парковку, а площадку перенести в парк им.Пушкина, создав при этом воркаут-площадку.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph