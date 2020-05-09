Нижегородский парк Пушкина планируется благоустроить к осени Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский парк культуры и отдыха имени Пушкина планируется благоустроить к 1 сентября 2020 года. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Администрация Советского района разместила аукцион по выбору подрядчика, который займется комплексным благоустройством второй очереди парка.

В частности, подрядчик должен будет установить парковые диваны и скамьи без спинки, урны, входную табличку и информационные стенды. Оборудовать сцену, детскую площадку и скейт-парк.

Ранее нижегородцы просили высадить в парке редкие породы деревьев. Согласно техническому заданию, в парке появятся: боярышник кроваво-красный, клен татарский, бархат амурский, вишня пенсильванская, каштан конский, бальзамин "Танго" и "Том Самб", астильба Арендса "Монтгомери", гейхера "Форева Ред" и зеленчук желтый "Вариегата".

Начальная (максимальная) цена контракта: 46 млн 80 тысяч рублей. Источник финансирования работ - средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".

Итоги аукциона будут подведены 20 мая.

Напомним, благоустройство первой очереди завершилось с задержкой срока 13 сентября 2019 года. На его территории благоустроили две игровые детские площадки и создали большую детскую игровую зону. Кроме того, в парке привели в нормативное состояние площадку для выгула собак и установили новые элементы и ограждение. Проектом были предусмотрены работы по замене освещения и по озеленению.

В марте 2019 года Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства парка Пушкина, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт". Однако сейчас речь об этом проекте не идет.