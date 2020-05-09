Коронавирус для детей: отмена общих переменок в школах и новые правила по воспитанию Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В перечень входят рекомендации по дезинфекции помещений, где находятся дети, организации учебного процесса и пребывания учащихся в школах.

В частности, предлагается во время перемен учащимся одного класса оставаться в закрепленном за ним помещении. Это же помещение рекомендуется использовать для проведения уроков.

Время занятий и переменки для разных классов предлагается организовать в разное время, для того, что бы исключить случайные контакты детей из различных групп.

Роспотребнадзор советует по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе.

Теперь школьникам придется как можно больше времени (с учетом погодных условий) заниматься физкультурой на открытом воздухе.

Педагогам рекомендовано усилить работу по гигиеническому воспитанию обучающихся.

Напомним, что дума Нижнего Новгорода в марте 2020 года одобрила выделение из городского бюджета более 164 млн рублей на профилактику коронавируса в школах областного центра.

Эти средства предназначались для закупки медицинских респираторов, тепловизоров, бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств и бактерицидных установок для образовательных учреждений.