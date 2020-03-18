Более 164 млн рублей будет направлено на борьбу с коронавирусом в нижегородских школах Общество

Более 164 млн рублей будет направлено на профилактику коронавируса в школах Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 19 марта 2020 года

Как сообщает пресс-служба думы, именно столько денег предусмотрено в городском бюджете на закупку медицинских респираторов, тепловизоров, бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств и бактерицидных установок для образовательных учреждений.

"Каждое учебное учреждение совершает эту закупку самостоятельно. Департамент образования администрации города провел мониторинг по подрядчикам, которые могли бы обеспечить учреждения образования всем необходимым, и представил данные для ознакомления," – сказала заместитель главы города по образованию, культуре и спорту Любовь Сачкова.

По ее словам, необходимые финансы будут направлены из средств, сэкономленных во время приостановки работы образовательных учреждений.

Напомним, что в Нижегородской области из-за угрозы распространения вируса с 18 марта все вузы перешли на дистанционный формат обучения, а школы на досрочные каникулы.

Ранее сообщалось, что третий случай заражения коронавирусом официально подтвердился в Нижнем Новгороде. Молодой человек является гражданином Ирака, в Нижний Новгород он прибыл 18 марта после поездки в Австрию.

Второй случай заболевания был выявлен в городе 17 марта. Положительный результат дали анализы нижегородки, которая вернулась из Германии, она госпитализирована в инфекционную больницу № 2.

Также 17 марта стало известно, что первая заболевшая коронавирусом нижегородка полностью выздоровела и выписана из больницы. Вирус не был выявлен у тех, с кем контактировала девушка после возвращения из-за рубежа. Заболевшая обратилась в поликлинику, думая, что у нее ОРВИ. Однако при обследовании у пациентки была лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. До этого девушка уезжала в Италию.