Почти 2,4 тысячи нижегородцев вернулись домой из-за рубежа с момента закрытия российских границ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

С даты закрытия границ России в связи с угрозой распространения коронавируса, с 27 марта, 2 385 нижегородцев вернулись домой из-за рубежа. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что с 15 апреля по 13 мая спецрейсами, организованными оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, в Нижегородскую область возвращены 258 нижегородцев.

Также за этот период организовано 57 автобусных рейсов из Московской и Самарской областей, Татарстана и Башкирии для перевозки нижегородцев домой. Вернувшихся снабдили средствами индивидуальной защиты, водой и сухим пайком. Все прибывшие проходят обязательный 14-дневный карантин.

Кроме того, с 15 по 23 мая ожидается прибытие ещё порядка 80 жителей Нижегородской области: из США, Франции, Азербайджана, Киргизии, Танзании, Маврикии, Таджикистана, ЮАР, Испании и других стран.

Напомним, что вопрос о возвращении наших земляков находится под контролем губернатора и правительства Нижегородской области Глеба Никитина.

"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись, наконец, домой. Мы благодарны правительству России и посольствам РФ в разных странах за помощь и содействие в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа", - отметил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 7 нижегородцев вернулись в Россию из США, 17 - из Бангкока (Таиланд) и Дубая (ОАЭ), 30 - из Индии и 34 – из Индонезии.