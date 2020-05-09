Призыв в армию в Нижегородской области возобновится с 20 мая Общество

Призыв в армию возобновится с 20 мая 2020 года. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.



Всего более 3 тысяч жителей региона будут призваны в вооруженные силы РФ, в том числе около 800 призывников из Нижнего Новгорода.

Более 1 тысячи нижегородцев будут призваны этой весной для службы в элитных воинских частях: Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семёновском полка, воздушно-десантных войсках и в других. Около 400 нижегородцев будут служить в войсках Национальной гвардии России, 10 нижегородцев будут направлены в научные роты.

Весенний призыв в Нижегородской области проходит с учётом профилактических и ограничительных мер. Отправка молодых людей на военную службу планируется с 20 мая.

При вызове в военный комиссариат каждый призывник в приложении "Карта жителя Нижегородской области" для получения QR- кода указывает, что идёт в работающую организацию, деятельность которой не приостановлена. Перед отправкой на областной сборный пункт у призывников будут бесплатно взяты тесты на коронавирус. Отправка будет осуществляться только после получения отрицательных результатов теста. На путь следования до сборного пункта все призывники будут обеспечены медицинскими повязками. По прибытии все будут протестированы повторно.

На весь путь следования призывники будут обеспечены медицинскими масками, из расчёта 1 маска на 2 часа. По прибытии в воинскую часть молодые люди пройдут обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медицинских специалистов.

Телефон горячей линии: 8(831)419-79-14, время работы с 9:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что весенний призыв в армию состоится, несмотря на коронавирус.