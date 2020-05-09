Реконструкция Заревской дороги в Дзержинске: ведутся работы по устройству ливневки

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Работы по устройству ливневой канализации ведутся на улице Красноармейской в Дзержинске в рамках реконструкции Заревской объездной дороги.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым и представителями подрядных организаций проверили ход работ 14 мая 2020 года. Работы начались в апреле.
На объекте также произвели замену и укладку новых коммуникаций, перенесли кабельные сети и линии электросвязи. Подрядная организация приступила к установке дождеприемных колодцев. С 1 июня запланировано начало дорожной отделки на участке, где будет проведена ливневая канализация.
"Реконструкция и расширение дороги по улице Красноармейской позволят значительно облегчить движение автотранспорта и сократить пробки на въезде в Дзержинск. По сути, это строительство нового участка четырехполосной дороги протяженностью два километра, с девятью перекрестками", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня мы видим, что подрядчик соблюдает график, нареканий со стороны строительного контроля нет. Работы синхронизированы с коммунальными службами. При асфальтировании будет введено частичное ограничение движения. Прошу жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы с вами заинтересованы в приведении дорог города в надлежащий вид", - подчеркнул Иван Носков.
Полный комплекс работ на улице Красноармейской планируют завершить в октябре 2021 года. Стоимость контракта составляет 431,4 млн рублей. Финансирование работ ведется из регионального и федерального бюджетов.
Всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дзержинске запланирован ремонт около 10 км автодорог. В рамках первого этапа дорожного ремонта работы ведутся на 7 участках.
Напомним, региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 191 участок общей протяженностью 878 км.
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