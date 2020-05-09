Последние новости рубрики Общество
14 мая 2020 16:33  [36] Нижегородская администрация утвердила порядок получения субсидии на дезинфекцию
14 мая 2020 16:12  [64] Банк "Открытие" в Нижнем Новгороде одобрил первые ипотечные кредиты в рамках программы "Господдержка 2020"
14 мая 2020 16:05  [87] Движение транспорта по Верхневолжской набережной будет ограничено с 15 мая
14 мая 2020 15:54  [346] Самые маленькие обезьянки в мире родились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
14 мая 2020 15:35  [82] Реконструкция Заревской дороги в Дзержинске: ведутся работы по устройству ливневки
14 мая 2020 15:14  [91] Комитет ЗС НО готовит меры поддержки транспортных предприятий
14 мая 2020 14:27  [170] Призыв в армию в Нижегородской области возобновится с 20 мая
14 мая 2020 14:05  [109] Кстовские тепловые сети реконструировали трубопровод отопления по бульвару Мира
14 мая 2020 13:37  [155] Госдума приняла законопроект "Единой России" по садоводческим товариществам
14 мая 2020 13:32  [108] Нижегородские юнги победили во всероссийской онлайн олимпиаде "Солнечная регата"
Общество

Реконструкция Заревской дороги в Дзержинске: ведутся работы по устройству ливневки

14 мая 2020 15:35  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Работы по устройству ливневой канализации ведутся на улице Красноармейской в Дзержинске в рамках реконструкции Заревской объездной дороги.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, специалисты главного управления автомобильных дорог Нижегородской области совместно с главой Дзержинска Иваном Носковым и представителями подрядных организаций проверили ход работ 14 мая 2020 года. Работы начались в апреле.

На объекте также произвели замену и укладку новых коммуникаций, перенесли кабельные сети и линии электросвязи. Подрядная организация приступила к установке дождеприемных колодцев. С 1 июня запланировано начало дорожной отделки на участке, где будет проведена ливневая канализация.

"Реконструкция и расширение дороги по улице Красноармейской позволят значительно облегчить движение автотранспорта и сократить пробки на въезде в Дзержинск. По сути, это строительство нового участка четырехполосной дороги протяженностью два километра, с девятью перекрестками", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы видим, что подрядчик соблюдает график, нареканий со стороны строительного контроля нет. Работы синхронизированы с коммунальными службами. При асфальтировании будет введено частичное ограничение движения. Прошу жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы с вами заинтересованы в приведении дорог города в надлежащий вид", - подчеркнул Иван Носков.

Полный комплекс работ на улице Красноармейской планируют завершить в октябре 2021 года. Стоимость контракта составляет 431,4 млн рублей. Финансирование работ ведется из регионального и федерального бюджетов.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Дзержинске запланирован ремонт около 10 км автодорог. В рамках первого этапа дорожного ремонта работы ведутся на 7 участках.

Напомним, региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 191 участок общей протяженностью 878 км.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph