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Происшествия

Наркотики в сигаретах нашли сотрудники колонии в Нижегородской области

14 мая 2020 18:29  [164] Происшествия

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Наркотики в сигаретах нашли сотрудники колонии № 1 (г.Семенов). Об этом сообщили в пресс–службе ГУФСИН России по Нижегородской области 14 мая 2020 года.

При досмотре продуктово-вещевой посылки для осужденного в фильтре сигарет обнаружено и изъято вещество серо-белого цвета. Оказалось, что это героин.

Благодаря грамотной оперативной работе, быстрому реагированию и взаимодействию были предотвращены попытки доставки запрещённых предметов на территорию других учреждений.

В ИК № 17 Краснобаковского района, при досмотре продуктово-вещевой передачи для осужденного, в дезодоранте обнаружено наркотическое вещество, а именно метадон массой 1,28 грамма.

Ранее сотрудники нижегородского СИЗО № 1 нашли наркотики в мужских брюках.

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