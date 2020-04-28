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Происшествия

Наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1

27 апреля 2020 16:52  [537] Происшествия

Наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1. Об этом сообщили в пресс–службе ГУФСИН России по Нижегородской области 27 апреля 2020 года.

Женщина хотела передать продукты и вещи для подследственного, но в ходе досмотра был обнаружен и изъят порошок белого цвета. Вещество было спрятано ухищренным способом - в шве пояса брюк.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим (N-метилэфедрон).

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16. До этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. 

В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге.

Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе.

Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

Также партию наркотиков и мобильники мужчин пытались перебросить в ИК-20 с помощью помпы.

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