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Политика

Экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин станет замом и.п. главы Нижнего Новгорода

15 мая 2020 12:30  [313] Политика
Дмитрий Сивохин

Дмитрий Сивохин

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Экс-глава Сормовского района Дмитрий Сивохин станет замом исполняющего полномочия (и.п.) главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дмитрий Сивохин приступит к своим обязанностям с 18 мая. Он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства, как и его предшественник Виктор Сдобняков, который ранее по собственному желанию ушел с занимаемой должности.

Исполнение обязанностей главы администрации Сормовского района возложено на первого заместителя руководителя районной администрации Алексея Рыболовлева.

СПРАВКА:
Дмитрий Сивохин родился в октябре 1976 года в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности "менеджмент". Работал в коммерческих компаниях, а в июле 2014 года был назначен первым заместителем главы администрации Приокского района, в марте 2016 года – возглавил администрацию Сормовского района.

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