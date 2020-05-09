Нижний Новгород показывает наибольший прирост по числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

Коронавирусная инфекция за прошедшие сутки подтверждена еще у 183 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 15 мая в городе проживает 2 884 человека с подтвержденной инфекцией, тогда как 14 мая тут было зарегистрировано 2 725 инфицированных человек.

В перечень территорий Нижегородской области, которые лидируют по числу заболевших COVID-19, помимо Нижнего Новгорода, входят Кулебакский район, где за сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 38 человек, увеличив число заболевших до 253 жителей, Богородский и Павловский (рост на 16 жителей – до 186 и 514 человек соответственно), Дивеевский (рост на 7 жителей – до 398 человек), Дзержинск (рост на 6 жителей – до 150 человек) и Починковский район, где инфекция за сутки подтверждена у двух жителей, увеличив количество заболевших до 156 жителей.

Кроме того, в перечень лидеров по числу лидеров входят Кстовский (137 человек) и Ардатовский (111) районы.

По данным на 15 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему зарегистрированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области. При этом ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Княгининском районе.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 15 мая составляет 5 903 человека. 1240 человек в регионе уже выздоровели.

"Особое значение приобрело купирование очагов заболеваемости. В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев. Если динамика и дальше будет положительной, то к концу второй декады мая можно будет снимать некоторые ограничения", - отметил Глеб Никитин.