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Общество

Подтвержденные случаи коронавируса зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области

16 мая 2020 11:48  [121] Общество

Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по данным на 16 мая зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах, включая Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Наибольшее число заболевших – 3 014 человек – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 554 жителей Павловского района, 398 жителей Дивеевского района, у 267 человек в Кулебакском, у 187 - в Богородском, у 156 - в Починковском, у 151 человека - в Дзержинске, у 141 – в Кстовском и у 131 – в Борском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 16 мая составляет 6 132 человека. 1330 человек в регионе уже выздоровели.

"Особое значение приобрело купирование очагов заболеваемости. В некоторых случаях в соответствии с рекомендациями санитарных врачей был введен карантин. Есть примеры, когда безответственное поведение людей привело к возникновению очагов и заражению десятков людей. Благодаря введению дополнительных ограничений удается менять ситуацию к лучшему, снижается количество новых случаев. Если динамика и дальше будет положительной, то к концу второй декады мая можно будет снимать некоторые ограничения", - отметил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, здесь описаны основные симптомы коронавируса и даны рекомендации о защите от заражения.

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