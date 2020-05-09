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Общество

"Еще 37 жителей Нижегородской области смогли за минувшие сутки вернуться на Родину", - Глеб Никитин

16 мая 2020 11:22  [110] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Еще 37 жителей Нижегородской области смогли за минувшие сутки вернуться на Родину. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, 15 мая рейсом из Нью-Йорка в Шереметьево прибыли 17 нижегородцев. А утром 16 мая двое наших земляков прилетели в Москву из Гоа, еще 18 – из Танзании, ЮАР и Республики Маврикий.

"Те, кто приехал вчера, уже дома и сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции. Один из туристов остался по личным причинам в столице, а 19 человек уже сегодня после обеда приедут на специально организованных для них автобусах в Нижний Новгород", - сказал Глеб Никитин.

Среди вернувшихся жители областного центра, Выксы, Заволжья, Володарского района.

"Я от лица всех нижегородцев, застрявших за рубежом из-за коронавируса, в столь непростое время, выражаю огромную благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину и всем членам его команды. Мы понимаем, какой это непростой труд. От души вам спасибо, земляки! Вот что значит – своих не бросаем", - сказала Ольга Хохулина из Выксы, прилетевшая сегодняшним рейсом с островов Занзибар (Танзания).

Напомним, что вопрос о возвращении нижегородцев находится под контролем губернатора Глеба Никитина и правительства области.

"Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись, наконец, домой. Мы благодарны правительству России, в том числе заместителю председателя правительства Татьяне Алексеевне Голиковой, и посольствам РФ в разных странах за помощь и содействие в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа", - отметил Глеб Никитин.

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