Более 1,3 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом в Нижегородской области выздоровели Общество

По состоянию на 16 мая 2020 года, в Нижегородской области 1 330 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны, сообщил губернатор Глеб Никитин.

В регионе подтверждено еще 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 6 132 человек.

Из общего числа заболевших 3 730 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"В Нижегородской области чуть более 1 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 3 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 39 человек – в обсерваторах", - сообщил Глеб Никитин.

"Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ключевым критерием для снятия ограничения является коэффициент распространения вируса", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончались еще 2 жителя области, число летальных случаев в регионе возросло до 42. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

"Новый Указ Президента Владимира Путина устанавливает дифференцированный подход к снятию ограничений на каждой территории. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены накануне вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов страны. Нижегородская область не входит в их число, поскольку число зараженных у нас довольно серьезное. Поэтому мы приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая", - сказал Глеб Никитин.