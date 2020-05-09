Работа двух нижегородских фонтанов оказалась под угрозой из-за действий злоумышленников Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Очередные акты хулиганства зафиксированы на двух из 13 фонтанов, реконструированных в прошлом году по концессионному соглашению администрации Нижнего Новгорода с ООО "Городские инженерные системы". Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Как заявил генеральный директор "ГИС" Сергей Быченков, 13 мая моющие вещества запустили в фонтан у станции метро "Заречная", а вчера пена поднялась над фонтаном на Черном пруду.

"То, что некоторые люди воспринимают как безобидную шутку и дополнительный развлекательный момент, на самом деле несет в себе серьезную угрозу для дальнейшей работы фонтанов, - поясняет Сергей Валерьевич. - Воздействию агрессивной среды подвергается дорогостоящее оборудование, в том числе насосы, стоимостью от 200 до 300 тысяч рублей. Причем выход из строя из-за пены не является гарантийным случаем. В этот раз поломки удалось избежать только благодаря быстрому обнаружению проблемы".

На данный момент в порядок приведен только фонтан на станции "Заречная", работы по Черному пруду продлятся до понедельника, так как очистка от пены - весьма длительный процесс, который требует привлечения значительных трудовых ресурсов.

Специалисты "Городских инженерных систем" призывают нижегородцев бережно относиться к фонтанам, не бросать в чашу предметы и пенящиеся вещества, так как без уважительного отношения жителей к результатам проделанной работы фонтаны вместо того, чтобы дарить положительные эмоции, вновь придут в негодность.

Напомним, в рамках концессионного соглашения "Городские инженерные системы" (дочерняя компания АО «Нижегородский водоканал») реконструировали следующие фонтаны: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в пер. Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы «Заречная», в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.