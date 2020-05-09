Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области Общество

Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания". С 25 мая восстанавливается курсирование пригородных поездов на Дзержинском, Заволжском, Семеновском, Владимирском, Кировском направлениях. № 6313/6326 сообщением Н.Новгород - Гороховец - Н.Новгород ежедневно; № 6319 сообщением Н.Новгород - Гороховец ежедневно кроме субботы; № 6101/6102 сообщением Н.Новгород - Дзержинск - Н.Новгород по рабочим дням; № 6410/6457 сообщением Н.Новгород - о.п. 58 км - Н.Новгород ежедневно; № 6256 сообщением Н.Новгород - Правдинск ежедневно кроме субботы; № 6261 сообщением Правдинск - Н.Новгород ежедневно кроме субботы; № 6262 сообщением Н.Новгород - Правдинск ежедневно кроме субботы; № 6260 сообщением Н.Новгород - Правдинск по рабочим дням; № 6252/6263 сообщением Н.Новгород - Правдинск - Н.Новгород по рабочим дням; № 6520/6533 сообщением Н.Новгород - Семенов - Н.Новгород ежедневно. С 26 мая: № 6312 сообщением Гороховец - Н.Новгород по рабочим дням; № 6255 сообщением Правдинск - Н.Новгород с понедельника по субботу; № 6257 сообщением Правдинск - Н.Новгород с понедельника по субботу. С 29 мая: № 6644/6553 сообщением Н.Новгород - Семенов - Н.Новгород по пятницам. С 30 мая: № 6308 сообщением Гороховец - Нижний Новгород по субботам; №№ 6456/6459 сообщением Н.Новгород - о.п. 58 км - Н.Новгород по субботним, воскресным дням. С 31 мая: № 6266 сообщением Н.Новгород - Правдинск по воскресным дням. С 1 июня: № 6410 сообщением Владимир – Ковров ежедневно; № 6411 сообщением Ковров – Владимир ежедневно; № 6103/6104 сообщением Н.Новгород - Гороховец - Н.Новгород ежедневно. №№ 6305/6306 сообщением Киров-Лянгасово-Киров и 6307/6308 сообщением Киров-Лянгасово-Киров ежедневно; №№ 6333/6334 сообщением Киров-Стрижи-Киров ежедневно; №№ 6614/6613 сообщением Киров-Великая-Киров ежедневно. С 1 сентября: № 6001 / 6002 сообщением Н.Новгород – Ройка по рабочим дням; № 6003 / 6004 сообщением Н.Новгород – Проспект Гагарина по рабочим дням; № 6007 / 6008 сообщением Н.Новгород – Проспект Гагарина ежедневно; № 6011 / 6012 сообщением Ройка – Н.Новгород по рабочим дням; № 6013 / 6014 сообщением Проспект Гагарина – Н.Новгород по рабочим дням; № 6019 / 6020 сообщением Проспект Гагарина – Н.Новгород ежедневно; № 6201, 6205, 6207 сообщением Моховые Горы-Н.Новгород по рабочим дням поезда. Напомним, что новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье".

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