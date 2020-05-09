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Общество

Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области

18 мая 2020 10:03  [64] Общество

Тридцать электричек возвращаются на маршруты по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

С 25 мая восстанавливается курсирование пригородных поездов на Дзержинском, Заволжском, Семеновском, Владимирском, Кировском направлениях.

№ 6313/6326 сообщением Н.Новгород - Гороховец - Н.Новгород ежедневно;

№ 6319 сообщением Н.Новгород - Гороховец ежедневно кроме субботы;

№ 6101/6102 сообщением Н.Новгород - Дзержинск - Н.Новгород по рабочим дням;

№ 6410/6457 сообщением Н.Новгород - о.п. 58 км - Н.Новгород ежедневно;

№ 6256 сообщением Н.Новгород - Правдинск ежедневно кроме субботы;

№ 6261 сообщением Правдинск - Н.Новгород ежедневно кроме субботы;

№ 6262 сообщением Н.Новгород - Правдинск ежедневно кроме субботы;

№ 6260 сообщением Н.Новгород - Правдинск по рабочим дням;

№ 6252/6263 сообщением Н.Новгород - Правдинск - Н.Новгород по рабочим дням;

№ 6520/6533 сообщением Н.Новгород - Семенов - Н.Новгород ежедневно.

С 26 мая:

№ 6312 сообщением Гороховец - Н.Новгород по рабочим дням;

№ 6255 сообщением Правдинск - Н.Новгород с понедельника по субботу;

№ 6257 сообщением Правдинск - Н.Новгород с понедельника по субботу.

С 29 мая:

№ 6644/6553 сообщением Н.Новгород - Семенов - Н.Новгород по пятницам.

С 30 мая:

№ 6308 сообщением Гороховец - Нижний Новгород по субботам;

№№ 6456/6459 сообщением Н.Новгород - о.п. 58 км - Н.Новгород по субботним, воскресным дням.

С 31 мая:

№ 6266 сообщением Н.Новгород - Правдинск по воскресным дням.

С 1 июня:

№ 6410 сообщением Владимир – Ковров ежедневно;

№ 6411 сообщением Ковров – Владимир ежедневно;

№ 6103/6104 сообщением Н.Новгород - Гороховец - Н.Новгород ежедневно.

№№ 6305/6306 сообщением Киров-Лянгасово-Киров и 6307/6308 сообщением Киров-Лянгасово-Киров ежедневно;

№№ 6333/6334 сообщением Киров-Стрижи-Киров ежедневно;

№№ 6614/6613 сообщением Киров-Великая-Киров ежедневно.

С 1 сентября:

№ 6001 / 6002 сообщением Н.Новгород – Ройка по рабочим дням;

№ 6003 / 6004 сообщением Н.Новгород – Проспект Гагарина по рабочим дням;

№ 6007 / 6008 сообщением Н.Новгород – Проспект Гагарина ежедневно;

№ 6011 / 6012 сообщением Ройка – Н.Новгород по рабочим дням;

№ 6013 / 6014 сообщением Проспект Гагарина – Н.Новгород по рабочим дням;

№ 6019 / 6020 сообщением Проспект Гагарина – Н.Новгород ежедневно;

№ 6201, 6205, 6207 сообщением Моховые Горы-Н.Новгород по рабочим дням поезда.

Напомним, что новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье".

 

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