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Происшествия

Доследственная проверка организована после обнаружения вакцин от гриппа под Дзержинском

18 мая 2020 13:01  [75] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

В Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ об обнаружении вакцин от гриппа под Дзержинском, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 мая 2020 года.

В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить, каким образом вакцины от гриппа могли оказаться в лесу, а лицам, допустившим халатное отношение к своим обязанностям, будет дана юридическая оценка.

Напомним, свалку обнаружили гуляющие по лесу молодые люди. Они же и сняли инцидент на видео, которое разместили в соцсети ВКонтакте. Обнаружив коробки и открыв одну из них, молодые люди выяснили, что там находится вакцина для профилактики гриппа "Совигрипп".

Происшествие попало в поле зрения министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова. На своей странице в сети Instagram он сообщил, что по данному факту начато расследование.

"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление", - поясняет министр.

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