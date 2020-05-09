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Происшествия

Десятки коробок с вакциной против гриппа обнаружены в лесу под Дзержинском

17 мая 2020 14:28  [31] Происшествия

Десятки коробок с вакциной против гриппа обнаружены в лесу под Дзержинском.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram, "уже начато расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу".

"Информацию о ходе расследования доведу до общественности. Минздрав Нижегородской̆ области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда", - отметил замглавы региона.

Добавим, что срок годности у вакцин еще не истек, она рассчитана на период 2019—2020 годов.

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