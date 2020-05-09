Задержан подозреваемый в покушении на убийство беременной нижегородки Происшествия

В Нижегородском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 мая 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виннового находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия, накануне утром, 17 мая, время в квартире дома по Казанскому шоссе Нижегородского района в ходе бытовой ссоры 32-летний нетрезвый мужчина нанес несколько ножевых ранений 32-летней беременной женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Его задержали по "горячим" следам на территории Кстовского района.

Вину по предъявленному обвинению он признал. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Напомним, в ноябре прошлого года двое молодых людей подозревались в убийстве и сожжении беременной женщины в Канавинском районе.