Последние новости рубрики Происшествия
18 мая 2020 13:41  [537] Задержан подозреваемый в покушении на убийство беременной нижегородки
18 мая 2020 13:29  [104] Нижегородец подозревается в краже паровозного двигателя
18 мая 2020 13:01  [109] Доследственная проверка организована после обнаружения вакцин от гриппа под Дзержинском
18 мая 2020 12:50  [410] Четыре россиянина подозреваются в опубликовании фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
18 мая 2020 10:19  [138] Двух нижегородцев приговорили к пяти годам колонии за нападение с нунчаками
17 мая 2020 14:28  [502] Свалку коробок с дорогостоящей вакциной от гриппа нашли в лесу под Дзержинском
16 мая 2020 12:46  [337] Житель Лукояновского района подозревается в хищении электродвигателей из лесопильного цеха
15 мая 2020 16:25  [338] Арендованный автомобиль врезался в крыльцо нижегородского магазина
15 мая 2020 14:50  [292] Глава р.п. Гидроторф попал в ДТП в нетрезвом состоянии
15 мая 2020 13:20  [355] Осужденный ранил осколками зеркала сотрудника колонии в Семеновском районе, - СК
Происшествия

Задержан подозреваемый в покушении на убийство беременной нижегородки

18 мая 2020 13:41  [537] Происшествия

В Нижегородском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 мая 2020 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виннового находящейся в состоянии беременности).

По версии следствия, накануне утром, 17 мая, время в квартире дома по Казанскому шоссе Нижегородского района в ходе бытовой ссоры 32-летний нетрезвый мужчина нанес несколько ножевых ранений 32-летней беременной женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Его задержали по "горячим" следам на территории Кстовского района.

Вину по предъявленному обвинению он признал. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Напомним, в ноябре прошлого года двое молодых людей подозревались в убийстве и сожжении беременной женщины в Канавинском районе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph