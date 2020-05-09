Нижегородский стадион не освободили от земельного налога Экономика

Администрация Нижнего Новгорода считает, что освобождать стадион, построенный к ЧМ-2018, от земельного налога в этом году нецелесообразно. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок Марина Антипова в ходе заседания комиссии Думы по экономике, промышленности и предпринимательству 18 мая 2020 года.

С таким запросом в городскую администрацию обратился и.о. министра спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Ранее министерство спорта России рекомендовало местным властям освободить организации, эксплуатирующие построенные к чемпионату миру объекты, от уплаты земельного налога.

Всего в Нижнем Новгороде четыре таких объекта: стадион "Нижний Новгород", а также тренировочные площадки на ул. Карла Маркса, рядом - на территории ДЮСШ "Мещера" и на стадионе "Локомотив". Юридическому лицу ("Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий") в настоящий момент передан только стадион.

"Площадь стадиона – 21,6 га. Стоимость участка по кадастру – 557,6 млн рублей. Таким образом сумма выпадающих доходов в бюджет города составит 8,3 млн рублей. Это не целесообразно", - заявила Марина Антипова.

Ее поддержал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. Он заявил, что согласно прогнозам, в 2020 году неисполнение планов по поступлению земельного налога составит 310 млн рублей.

Депутаты Гордумы приняли информацию к сведению.