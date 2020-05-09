Гордума рассмотрит передачу участка под детсад на ул. Генерала Зимина в собственность Нижнего Новгорода

Земельный участок под строительство нового детского сада в Канавинском районе планируется передать в собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в проекте решения городской Думы от 15 мая 2020 года.
Речь идет об участке площадью 9005+/-33 кв.м по адресу: ул.Генерала Зимина, у дома № 40. Вид разрешенного использования участка: дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Инициаторы передачи – МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" и министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.Вопрос будет рассмотрен на заседании 27 мая.
Напомним, о строительстве детского сада у дома №40 по ул. Генерала Зимина стало известно в ноябре 2019 года.
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