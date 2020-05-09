Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин одобрил предложения регионального министерства транспорта и автомобильных дорог о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий региона, работающих на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Муниципалитеты на своем уровне предпринимают меры поддержки предприятий пассажирского транспорта, однако в сложившейся ситуации их недостаточно.

Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне - это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса. Предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции. Совокупные расходы регионального бюджета на эти цели оцениваются в целом в 507,6 млн рублей.

Как пояснили в региональном минтрансе, в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло значительное снижение пассажиропотока общественного транспорта из-за мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекции. Наземным транспортом стали пользоваться на 72,8% пассажиров меньше. В связи с режимом нерабочих дней и предписанием Роспотребнадзора о соблюдении дистанции между пассажирами существенно снизились доходы предприятий, работающих в сфере общественного транспорта. Именно поэтому решено оказать им поддержку в виде частичной компенсации убытков.

"Сейчас практически все автопредприятия исполняют взятые на себя обязательства. Автобусы выходят на маршруты в соответствии со свидетельством на право регулярных перевозок, несмотря на дефицит финансовых средств. Мы обязаны сохранить транспортное обслуживание населения, поэтому разработали перечень мер по поддержке пассажирских предприятий", - заявил Глеб Никитин.

В минтрансе сообщили, что перевозчики, в деятельности которых в период коронавируса не выявлено серьезных нарушений, также могут претендовать на региональную меру поддержки - отмену в текущем году транспортного налога.

Помимо вышеуказанных мер поддержки, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки. Планируется, что на пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей за км, на городских маршрутах - с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля. На эти цели до конца текущего года предлагается направить еще 105 млн рублей после внесений изменений в региональный бюджет.

Напомним, деятельность пассажирских и грузовых автомобильных перевозчиков включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, включение отрасли в данный перечень дает возможность малым и средним предприятиям воспользоваться кредитными каникулами. 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, на получение кредитных каникул сроком на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.

В качестве господдержки автоперевозчики также смогут получить отсрочку на уплату налогов. Кроме того, становится возможным перенос срока уплаты страховых взносов в социальные фонды.

Транспортные предприятия могут воспользоваться и льготными условиями лизинга, а также взять кредит под 0% для выплаты заработной платы своим сотрудникам.