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Политика

"Десять лет дружбы и партнерства связывают Нижегородскую область и японскую префектуру Мияги" – Глеб Никитин

18 мая 2020 17:03  [93] Политика

Фото: с сайта google.maps

"На протяжении 10 лет префектура Мияги является стабильным партнером региона. Наши отношения устойчиво развиваются на основе дружбы и взаимного уважения", – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя губернатора префектуры Ёсихиро Мураи с десятилетием со дня подписания соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

"Делегации из Мияги регулярно участвуют в международных форумах, которые проходят в Нижегородской области. Ежегодно юные спортсмены знакомятся с культурой и традициями обоих регионов благодаря проведению товарищеских матчей и совместных тренировок. Нижегородцы изучают японскую культуру, участвуя в мастер-классах, семинарах, фестивалях, которые проводят специалисты из префектуры Мияги", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что японский вектор международной деятельности, как и прежде, остается важным для Нижегородской области.

"Уверен, что в дальнейшем наши дружеские и партнерские связи будут укрепляться и пополняться новыми совместными проектами", - добавил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Префектура Мияги расположена на севере Тихоокеанского побережья острова Хонсю (Япония). Площадь префектуры Мияги составляет 7292 кв. км, население – около 2 млн 300 тысяч человек (по данным на 2014 год).

Административным центром префектуры является город-миллионник Сендай (более 1 миллиона жителей), который играет роль политического, экономического и культурного центра всего региона Тохоку. Губернатор префектуры Мияги – Ёсихиро Мураи.

17 мая 2010 года состоялось подписание Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Нижегородской области (Российская Федерация) и администрацией префектуры Мияги (Япония).

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