Время для ежедневных прогулок увеличено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Время для ежедневных прогулок увеличено в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, с 19 мая это предусмотрено в рамках первого этапа снятия ограничений в режиме повышенной готовности.

Кроме того, с 19 мая разрешены занятия спортом на свежем воздухе.

Порядок механизма по снятию ограничений был определен в изменениях, которые глава области Глеб Никитин внес в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности.

В частности на первом этапе:

- увеличивается радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность - до 120 минут в сутки;

- становятся возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 м.

"Тем, кто планирует возобновить тренировки, следует помнить, что парки и другие общественные пространства по-прежнему закрыты. Ни в коем случае нельзя использовать спортивные площадки, недопустимо гулять и на детских площадках. На поверхности конструкций, установленных здесь, очень долго сохраняется вирус. На портале "Карта жителя Нижегородской области" появится новый вид заявки для занятия спортом", - сказал Глеб Никитин.

Данная мера не распространяется на территории, где введен карантин.

Напомним, Глеб Никитин внес изменения в Указ Губернатора о повышенной готовности и дополнил его новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Снятие ограничений будет осуществляться постепенно, в несколько этапов, которые определяются решением Координационного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях. Снятие этих ограничений также не распространяется на территории Нижегородской области, на которых действует карантин.