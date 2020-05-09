Еще меньше ограничений: в Нижегородской области открываются магазины одежды и обуви Общество

Еще меньше ограничений: в Нижегородской области открываются магазины одежды и обуви Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данным указом область переходит к первому этапу снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. Снятие ограничений будет осуществляться постепенно, в несколько этапов с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года.

"18 мая зафиксировано снижение коэффициента распространения заболевания: он был меньше единицы. Мы видим положительную динамику. Вместе с тем, ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале "Карта жителя Нижегородской области", сказал Глеб Никитин.

"Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - пояснил он.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории Нижегородской области, на которых, в соответствии с решениями регионального правительства, введен и действует карантин.

"Это решение принято по итогам анализа ситуации, которая складывается в карантинных пунктах. Но мне хотелось бы обнадежить жителей большинства из них. Есть хорошие результаты принятых мер. И, полагаю, в ближайшее время можно будет принимать решения о снятии карантина в ряде населенных пунктов", - сказал губернатор.

Напомним, 2 мая 2020 года Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, в Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). Ранее, с 25 апреля, карантин был введен в селе Дивеево.