Еще два нижегородца скончались от COVID-19, увеличив число летальных исходов до 45 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще два нижегородца скончались от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 45. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что у скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Между тем, по данным на 19 мая от коронавирусной инфекции уже излечились 1 553 нижегородца.

Сейчас в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 6 952 человек, причем 260 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.