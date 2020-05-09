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Общество

Еще два нижегородца скончались от COVID-19, увеличив число летальных исходов до 45

19 мая 2020 11:27  [102] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще два нижегородца скончались от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 45. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что у скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Между тем, по данным на 19 мая от коронавирусной инфекции уже излечились 1 553 нижегородца.

Сейчас в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 6 952 человек, причем 260 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

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