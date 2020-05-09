Всего 5 903: еще 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 260 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, по состоянию на 19 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 6 952 человек. 1 553 человека уже выздоровели.

Из общего числа заболевших около 4,2 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах.

Между тем, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 18 мая в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения заболевания: он был меньше единицы.

В связи с этим глава региона внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Указ был дополнен новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. Например, в Нижегородской области открываются объекты розничной торговли, увеличивается время для ежедневных прогулок и разрешаются занятия спортом на свежем воздухе.

"Мы видим положительную динамику. Вместе с тем, ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале "Карта жителя Нижегородской области". Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - пояснил Глеб Никитин.