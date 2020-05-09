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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения вакцин от гриппа под Дзержинском

19 мая 2020 18:25  [70] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) возбуждено по факту обнаружения вакцин от гриппа в лесу под Дзержинском. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 19 мая 2020 года.

По версии следствия, днем 16 мая местный житель во время прогулки в лесном массиве Дзержинска обнаружил упаковки с медицинскими препаратами, после чего зафиксировал данный факт на видеокамеру своего телефона и разместил видеозапись на странице в социальной сети ВКонтакте. В последующем видеозапись продемонстрирована в региональных, а затем в федеральных средствах массовой информации.

Именно этот факт и послужил основанием для проведения следственными органами СК организации доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия следователями СК изъяты 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцев. Медицинские препараты изготовлены в ноябре 2019 года, срок их годности истекает в ноябре 2020 года.

Следователями СК проведены неотложные следственные действия, в том числе обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся поставки медицинских препаратов.

В ходе проведения совместных с оперативными сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Дзержинску мероприятий следователями СК установлено, что к совершению данного преступления причастен медицинский сотрудник одной из городской больниц Дзержинска. Она допрошена в качестве подозреваемой и дала признательные показания.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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