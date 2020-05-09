Экзамены возобновляются в ГИБДД Нижегородской области Общество

Экзамены на право управления транспортным средством возобновляются в ГИБДД Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, возобновляется проведение теоретических экзаменов и экзаменов по первоначальным навыкам управления, с третьей декады мая (с 20 мая) - проведение экзаменов в условиях городского движения. Кроме того, возобновлены экзамены по замене иностранных национальных или международных водительских удостоверений на российские национальные, а также экзамены у лиц, лишенных права управления.

При проведении экзаменов нижегородцам необходимо получить QR-код, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, за исключением случаев приема практических экзаменов.

Также необходимо обеспечить защиту органов дыхания маской, а рук – перчатками.

Госуслуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через единый портал Госуслуг.

Кроме того, Указом Президента РФ от 18.04.2020 №275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" признается действительным водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.



Напомним, ранее был продлен мораторий на прием экзаменов до 11 мая, но потом график работы был скорректирован.