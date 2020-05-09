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Политика

Праймериз "Единой России" в Нижнем Новгороде пройдет полностью в электронном формате

19 мая 2020 19:25  [70] Политика

Руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов сообщил, что в связи с пандемией коронавируса было принято решение впервые провести предварительное голосование полностью в электронном формате.

Он напомнил, что участие в предварительном голосовании является исключительно добровольным.

"В Нижнем Новгороде процедура пройдет по открытой модели, проголосовать за участников могут все избиратели, зарегистрированные на территории соответствующих округов. На данный момент в качестве выборщиков зарегистрировано уже более 32 тысяч человек. И сегодня мы проводим серьезную работу по информированию граждан о том, что они могут принять участие в электронном предварительном голосовании. Подчеркну, что происходит это исключительно добровольно, по желанию нижегородцев. Мы придерживаемся основных принципов предварительного голосования - конкурентность, открытость и легитимность", - сказал Алексей Антонов.

Для участия в электронном предварительном голосовании можно зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата в период с 25 по 31 мая этого года.

Напомним, "Единая Россия" уже более 10 лет делегирует избирателям право выбирать кандидатов, которые будут представлять партию на основных выборах.

"Это дает возможность провести отбор достойных кандидатов. Тех, кто готов работать на округе, эффективно взаимодействовать с жителями и реагировать на их проблемы и запросы. К тому же эта процедура позволяет избирателям ближе познакомиться с участниками предварительного голосования, чтобы понять, кто достоин представлять округ на выборах и отстаивать интересы его жителей в дальнейшем", - отметил Алексей Антонов.

Ранее сообщалось, что заявление на праймериз "ЕР" по выборам в Гордуму Нижнего Новгорода подали 117 человек.

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