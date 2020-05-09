Нижегородская студентка лишилась денег, сообщив мошенникам по телефону номера своих карт Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Студентка одного из нижегородских вузов лишилась денег, хранящихся на своих банковских картах, сообщив их номера мошенникам, которые позвонили девушке под видом сотрудников кредитного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Преступление произошло в мае текущего года, когда 20-летней девушке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что с карты девушки в настоящий момент пытаются списать средства и, для того, что бы остановить процесс, необходимо установить защиту. Для этого "сотрудникам банка" необходимо знать номер карты и после определенных операций им нужно знать приходящие на мобильный телефон пароли.

Девушка согласилась на условия собеседника. Более того, она сказала ему, что владеет еще одной картой, но уже другого банка. На эту карту она также попросила установить защиту на аналогичных условиях.

Позже студентка обнаружила, что с ее счетов списаны все деньги. Таким образом, студентка лишилась 64 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Кража" (ч.3 ст.158 УК РФ).