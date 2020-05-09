Последние новости рубрики Происшествия
20 мая 2020 12:06  [56] Нижегородская студентка лишилась денег, сообщив мошенникам по телефону номера своих карт
20 мая 2020 11:08  [133] Молодой человек похитил из ТЦ в Павлово драгоценности и мобильники на 1,3 млн рублей (ВИДЕО)
19 мая 2020 18:25  [310] Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения вакцин от гриппа под Дзержинском
19 мая 2020 17:19  [200] Жители Павловского района задержаны за вылов краснокнижной стерляди
19 мая 2020 14:45  [402] Вода в нижегородской реке Рахма вновь стала мутно-белой
19 мая 2020 13:45  [279] Нижегородцы снова попались на уловки мошенников по продаже собак
19 мая 2020 12:36  [235] Нижегородские полицейские изъяли у наркосбытчика более 1 кг мефедрона
19 мая 2020 11:28  [276] Суд признал книгу из колонии Борского района экстремистским материалом
19 мая 2020 11:06  [259] Нижегородские полицейские задержали похитителя роботов-пылесосов
18 мая 2020 18:01  [339] Доследственная проверка организована по информации СМИ о нарушении прав 17-летней нижегородки
Происшествия

Нижегородская студентка лишилась денег, сообщив мошенникам по телефону номера своих карт

20 мая 2020 12:06  [56] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Студентка одного из нижегородских вузов лишилась денег, хранящихся на своих банковских картах, сообщив их номера мошенникам, которые позвонили девушке под видом сотрудников кредитного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Преступление произошло в мае текущего года, когда 20-летней девушке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что с карты девушки в настоящий момент пытаются списать средства и, для того, что бы остановить процесс, необходимо установить защиту. Для этого "сотрудникам банка" необходимо знать номер карты и после определенных операций им нужно знать приходящие на мобильный телефон пароли.

Девушка согласилась на условия собеседника. Более того, она сказала ему, что владеет еще одной картой, но уже другого банка. На эту карту она также попросила установить защиту на аналогичных условиях.

Позже студентка обнаружила, что с ее счетов списаны все деньги. Таким образом, студентка лишилась 64 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей "Кража" (ч.3 ст.158 УК РФ).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph