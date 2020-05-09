Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели Общество

Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новогодняя ель должна быть искусственной. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 102 тысячи рублей. Поставляемый товар должны быть новым, ранее неиспользованным, в исправном состоянии. Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои.

Общая высота ели (каркаса с ветками) - не менее 12 м и не более 14 м.

Сам аукцион пройдет 26 мая. Срок поставки ели - в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта.