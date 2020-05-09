Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 13:42  [54] Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели
20 мая 2020 13:11  [89] Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова
20 мая 2020 11:58  [117] Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции
20 мая 2020 11:31  [137] Названы примерные сроки и условия летней детской оздоровительной кампании
20 мая 2020 11:27  [372] Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса
20 мая 2020 11:05  [232] Всего 7209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
20 мая 2020 10:48  [130] Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли пациентов с коронавирусом
20 мая 2020 10:25  [150] Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть
20 мая 2020 09:46  [301] Сотрудники МЧС провели дезинфекцию вокруг детского сада на Бору
20 мая 2020 09:31  [107] Более 158 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
Общество

Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели

20 мая 2020 13:42  [54] Общество

Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новогодняя ель должна быть искусственной. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 102 тысячи рублей. Поставляемый товар должны быть новым, ранее неиспользованным, в исправном состоянии. Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои.

Общая высота ели (каркаса с ветками) - не менее 12 м и не более 14 м.

Сам аукцион пройдет 26 мая. Срок поставки ели - в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph