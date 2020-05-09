Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Новогодняя ель должна быть искусственной. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 102 тысячи рублей. Поставляемый товар должны быть новым, ранее неиспользованным, в исправном состоянии. Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои.
Общая высота ели (каркаса с ветками) - не менее 12 м и не более 14 м.
Сам аукцион пройдет 26 мая. Срок поставки ели - в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта.
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