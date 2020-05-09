Последние новости рубрики Бизнес
20 мая 2020 13:52  [51] "Красное Сормово" приступило к строительству краболовов
20 мая 2020 13:27  [60] Опрос банка "Открытие": 74% предпринимателей удовлетворены работой своего банка в кризис
20 мая 2020 10:04  [115] "Профдезинфекция" погасила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры Нижегородской области
19 мая 2020 21:05  [323] Глеб Никитин представил проект особой экономической зоны "Кулибин" в Нижегородской области
19 мая 2020 16:56  [451] ЗС НО предлагает учредить звание "Заслуженный предприниматель Нижегородской области"
19 мая 2020 15:38  [225] Прием заявок на участие в конкурсе "Нижегородская марка качества" продлен до 1 августа
19 мая 2020 14:05  [335] Банк "Открытие": только 22% жителей ПФО планируют ремонт в летний период при COVID–19
19 мая 2020 12:46  [456] НБД-Банк подключился к Системе быстрых платежей в мобильных приложениях
19 мая 2020 12:29  [311] Менее двух недель осталось для приема заявок от бизнеса на получение федеральной субсидии за апрель
19 мая 2020 12:20  [207] Надия Черкасова вошла в топ-20 рейтинга экспертов в сфере МСБ центра политической конъюнктуры
Бизнес

"Красное Сормово" приступило к строительству краболовов

20 мая 2020 13:52  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в ОСК) приступил к строительству краболовных судов проекта КСП01. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Суда рыбопромыслового флота нижегородская судоверфь строит впервые. Заказчиками выступают компании, входящие в НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" (СЗРК). Для них "Красное Сормово" построит первые пять краболовов, закладка килей которых состоялась сегодня – 20 мая.

Начало строительства судов осуществляется в соответствие с условиями контракта. Планируется, что первый краболов завод передаст заказчикам в 2023 году, четыре последующих – в 2024 году.

Проектантом судна выступило ООО "МИБ-дизайн-СПб", рабочую конструкторскую документацию подготовило ООО "Волго-Каспийское ПКБ".

Суда проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба, краба Опилио (снежный краб) и других разновидностей на глубинах от 20 до 400 м.

Длина краболова КСП01 составляет 62 метра, ширина – 15 метров. Объем цистерн живого краба равен 60 кв. метрам.

Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph