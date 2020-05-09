"Красное Сормово" приступило к строительству краболовов Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в ОСК) приступил к строительству краболовных судов проекта КСП01. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Суда рыбопромыслового флота нижегородская судоверфь строит впервые. Заказчиками выступают компании, входящие в НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" (СЗРК). Для них "Красное Сормово" построит первые пять краболовов, закладка килей которых состоялась сегодня – 20 мая.

Начало строительства судов осуществляется в соответствие с условиями контракта. Планируется, что первый краболов завод передаст заказчикам в 2023 году, четыре последующих – в 2024 году.

Проектантом судна выступило ООО "МИБ-дизайн-СПб", рабочую конструкторскую документацию подготовило ООО "Волго-Каспийское ПКБ".

Суда проекта КСП01 предназначены для промысла камчатского краба, краба Опилио (снежный краб) и других разновидностей на глубинах от 20 до 400 м.

Длина краболова КСП01 составляет 62 метра, ширина – 15 метров. Объем цистерн живого краба равен 60 кв. метрам.

Краболовы предназначены для эксплуатации в Северной Атлантике, включая Баренцево, Норвежское, Гренландское и арктические моря.