Суд над главой Гидроторфа из-за пьяного вождения отложили по болезни Происшествия

Суд в отношении главы р.п. Гидроторф Сергея Баташева из-за пьяного вождения отложили по болезни. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) был составлен сотрудниками полиции 14 мая 2020 года.

Авария с участием автомобилей "ВАЗ" и "Audi", за рулем которой находился Сергей Баташев, произошла около 20:20 на ул. Садовой р.п. Гидроторф. В результате ДТП "Audi" причинены незначительные механические повреждения.

Рассмотрение дела было назначено на 21 мая. Однако, от подсудимого поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с "нахождением на лечении в ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" до 25 мая".

Рассмотрение дела назначено на 26 мая 2020 года.