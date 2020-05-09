Краснокнижные орхидеи зацвели в Керженском заповеднике Общество

Тайник сердцевидный Фото: Светлана Урбанавичуте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Редкие орхидеи зацвели в Керженском заповеднике. Об этом сообщается на его сайте.

Сотрудники научного отдела 20 мая зафиксировали начало цветения тайника сердцевидного, занесенного в региональную Красную книгу. Он всегда зацветает первым.

Само растение небольшое, цветки у него мелкие, зеленоватые, поэтому найти его среди мха очень сложно.

(тайник сердцевидный, фото: ботаник Светлана Урбанавичуте)

Во второй половине мая в Керженском заповеднике ожидается цветение еще одной орхидеи – ладьяна трехнадрезного, внесенного в Красную книгу Нижегородской области. В июне - башмачка пятнистого и башмачка настоящего. Цветки у них крупные и заметные.

(ладьян трехнадрезный, фото: ботаник Светлана Урбанавичуте)

(башмачок пятнистый, фото: ботаник Светлана Урбанавичуте)

(башмачок настоящий, фото: ботаник Светлана Урбанавичуте)

Всего в Керженском заповеднике произрастают 15 видов семейства Орхидных, из которых семь занесены в областную Красную книгу, а три вида (пыльцеголовник красный, неоттианта клобучковая, башмачок настоящий) – еще и в Красную книгу России.

За редкими растениями сотрудники заповедника следят с помощью спутникового навигатора, который определяет их точные географические координаты.