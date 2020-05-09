Краснокнижные орхидеи зацвели в Керженском заповеднике

Тайник сердцевидный
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Редкие орхидеи зацвели в Керженском заповеднике. Об этом сообщается на его сайте.
Сотрудники научного отдела 20 мая зафиксировали начало цветения тайника сердцевидного, занесенного в региональную Красную книгу. Он всегда зацветает первым.
Само растение небольшое, цветки у него мелкие, зеленоватые, поэтому найти его среди мха очень сложно.
Во второй половине мая в Керженском заповеднике ожидается цветение еще одной орхидеи – ладьяна трехнадрезного, внесенного в Красную книгу Нижегородской области. В июне - башмачка пятнистого и башмачка настоящего. Цветки у них крупные и заметные.
Всего в Керженском заповеднике произрастают 15 видов семейства Орхидных, из которых семь занесены в областную Красную книгу, а три вида (пыльцеголовник красный, неоттианта клобучковая, башмачок настоящий) – еще и в Красную книгу России.
За редкими растениями сотрудники заповедника следят с помощью спутникового навигатора, который определяет их точные географические координаты.
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