Нижегородский минздрав открыл горячую телефонную линию по вопросам выплат медработникам Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство здравоохранения Нижегородской области открыло горячую телефонную линию по вопросам стимулирующих выплат медработникам. Об этом сообщили в министерстве.

Номер горячей телефонной линии: +7 (831) 413-98-50, режим работы: с 08:00 до 17:00, понедельник-пятница.

Помимо этого, на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области размещена информация для сотрудников медицинских организаций, у которых возникают вопросы о начислении стимулирующих выплат. Обращения в электронном виде принимаются круглосуточно на e-mail: gbuz.nocmp@yandex.ru либо можно заполнить форму на сайте ведомства.

"Мы контролируем абсолютно все обращения граждан в круглосуточном режиме. Что касается тех, кто помогает работать нашим медицинским организациям, но не попал в категорию получателей федеральных выплат (лифтеры, наладчики медтехники, работники столовых, другие сотрудники, без которых не может нормально функционировать ни одно медучреждение), то в ближайшее время мы начнем выплачивать региональные стимулирующие надбавки - такое решение принято губернатором и правительством Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.