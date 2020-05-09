Депутаты думы не исключают дистанционного обучения в нижегородских школах после 1 сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Постоянная комиссия думы Нижнего Новгорода по социальной политике на заседании 21 мая 2020 года обсудила подготовку городских образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Депутаты уточнили у департамента образования, есть ли у школ города возможность перейти на дистанционное обучение в новом учебном году, если карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции будет усилен.

Школы Нижнего Новгорода перешли на дистанционный формат обучения с 6 апреля. Каждая школа выбрала подходящий ей технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Текущий учебный год в школах завершится 22 мая.

"Вопрос о возможности вновь вернуться к дистанционной форме обучения школьников является очень своевременным, потому что ситуация может ухудшиться. Нам необходимо быть готовыми ко всему. Ближе к 1 сентября мы попросим администрацию города предоставить депутатам информацию о том, в каком режиме будет проходить обучение", - сказал во время заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике ее председатель Сергей Горин.

Между тем, директор департамента образования администрации города Елена Платонова считает, что с 1 сентября обучение начнется в очном режиме. Такого же мнения придерживается министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, который с сожалением отмечает, что школьники в этом году пропустят последний звонок и выпускной.