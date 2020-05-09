Прокуратура требует лишить водительских прав 49 жителей Городецкого района Общество

Прокуратура требует лишить водительских прав 49 жителей Городецкого района. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 мая 2020 года, поданы иски в суд.



Городецкой городской прокуратурой проведена сверка информации о лицах, состоящих на учете у врача-нарколога.

По результатам сверки установлено, что 49 лиц, состоящих под наблюдением врача-нарколога, обладают правом управления мото- и автотранспортными средствами.

В связи с выявленными нарушениями в суд направлены исковые заявления о лишении их прав. Исковые требования прокурора находятся на рассмотрении.



Напомним, экзамены на право управления транспортным средством возобновлены в ГИБДД Нижегородской области с 20 мая.