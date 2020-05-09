Нижегородская община мусульман обратилась к верующим с просьбой встретить Ураза-байрам дома Общество

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закиров обратился к нижегородским мусульманам с просьбой отметить Ураза-байрам дома.

Отметим, что 24 мая 2020 года нижегородские мусульмане, как и мусульмане всего мира, отмечают праздник окончания поста Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

Согласно канонам ислама, в этот день мусульмане совершают праздничную коллективную молитву, которая собирает в мечетях тысячи мусульман. Но в этом году, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди прихожан, ритуал праздничной молитвы в мечетях будет совершён малым составом из имамов и работников мечетей. Даже главная святыня мусульман – Заповедная мечеть в Мекке (Саудовская Аравия) - закрыта для широкого посещения.

Нижегородская община мусульман, проявляя гражданскую ответственность, основанную на принципах исламской этики, поддержала меры, принимаемые правительством Нижегородской области, по борьбе с пандемией. С 25 марта 2020 года все мечети и учебные заведения Духовного управления мусульман Нижегородской области закрыты для посещения прихожан, проведена разъяснительная работа среди мусульман, оказывается благотворительная поддержка нуждающихся.

"Уважаемые единоверцы! Завершается благословенный месяц Рамадан. В этом году наш пост из-за пандемии прошел не так торжественно, как хотелось бы. 24 мая мы будем отмечать окончание великого поста праздником разговения Ураза-байрам. Я прошу вас, ради Всевышнего, ради здоровья вашего и ваших близких, оставаться дома и отмечать этот праздник в кругу семьи. Обычно он начинается с коллективной праздничной молитвы. В этом году молитва будет проведена служителями наших мечетей. Берегите себя и своих близких!", – отметил Гаяз-хазрат Закиров.