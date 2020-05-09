Последние новости рубрики Общество
22 мая 2020 12:34  [131] Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса
22 мая 2020 12:14  [142] Давид Мелик-Гусейнов: "На втором этапе снятия ограничений салоны красоты должны открыться одними из первых"
22 мая 2020 11:34  [110] Судебные приставы Нижегородской области определили порядок работы в условиях пандемии коронавируса
22 мая 2020 11:16  [485] Всего 7615 человек: еще 202 случая заболевания зарегистрировано в Нижегородской области
22 мая 2020 10:35  [145] Нижегородская община мусульман просит верующих встретить Ураза-байрам дома
22 мая 2020 10:18  [329] Городецкий и Борский районы лидируют по количеству укусов клещей в Нижегородской области
22 мая 2020 10:02  [218] Прокуратура требует лишить водительских прав 49 жителей Городецкого района
22 мая 2020 09:35  [181] Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке
22 мая 2020 09:14  [222] Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
21 мая 2020 21:28  [764] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса

22 мая 2020 12:34  [131] Общество

Еще четыре жителя Нижегородской области умерли от коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Число летальных случаев в регионе достигло 57. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, сказал замгубернатора.

По состоянию на 22 мая 2020 года, в Нижегородской области официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны, 57 человек умерли (накануне было 53).

Наибольшее количество заболевших – 3 830 человек - проживают в Нижнем Новгороде, 3785 человек – в районах области. В частности, коронавирус выявлен у 637 жителей Павловского района, у 403 жителей Дивеевского района, у 297 человек - в Кулебакском районе, у 247 - в Богородском районе, у 202 – на Бору, у 170 человек - в Дзержинске, у 168 - в Починковском и у 159 – в Кстовском районах.

По состоянию на 21 мая ситуация была такова: 

Павловский (628 человек, рост на 29 случаев), Дивеевский (402, плюс один заболевший), Кулебакский (297 человек, +8 случаев), Богородский (241, плюс один заболевший), Борский (191 заболевший, рост на 7 случаев), а также Дзержинск (164, рост на 4 случая), Починковский (167, +1 случай) и Кстовский (158, на 4 заболевших больше) районы.

В пресс-службе правительства региона отметили, что на данный момент в 26 районах области не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph