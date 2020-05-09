Всего 57 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса Общество

Еще четыре жителя Нижегородской области умерли от коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Число летальных случаев в регионе достигло 57. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, сказал замгубернатора.

По состоянию на 22 мая 2020 года, в Нижегородской области официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны, 57 человек умерли (накануне было 53).

Наибольшее количество заболевших – 3 830 человек - проживают в Нижнем Новгороде, 3785 человек – в районах области. В частности, коронавирус выявлен у 637 жителей Павловского района, у 403 жителей Дивеевского района, у 297 человек - в Кулебакском районе, у 247 - в Богородском районе, у 202 – на Бору, у 170 человек - в Дзержинске, у 168 - в Починковском и у 159 – в Кстовском районах.

По состоянию на 21 мая ситуация была такова:

Павловский (628 человек, рост на 29 случаев), Дивеевский (402, плюс один заболевший), Кулебакский (297 человек, +8 случаев), Богородский (241, плюс один заболевший), Борский (191 заболевший, рост на 7 случаев), а также Дзержинск (164, рост на 4 случая), Починковский (167, +1 случай) и Кстовский (158, на 4 заболевших больше) районы.

В пресс-службе правительства региона отметили, что на данный момент в 26 районах области не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.