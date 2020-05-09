Водолазы начали очистку озер Сормовского района Общество

Фото: администрация Сормовского района Нижнего Новгорода

Водолазы начали очистку озер Сормовского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода 22 мая 2020 года.

Специалисты МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" при обследовании акватории Светлоярского, Пестичного и Лунского озер собрали порядка 6 куб.м мусора.

По словам водолазов, находки были стандартные: покрышки, пластиковые пакеты, бутылки, посуда.

В прошлом году, при очистке Мещерского озера водолазы достали холодильники, люльки от мотоциклов и покрышки. Всего было вывезено 30 КАМАЗов мусора (230 тонн отходов).