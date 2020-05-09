Российские и нижегородские архитекторы представят концепции к юбилею города 25 мая Общество

Российские и нижегородские архитекторы 25 мая 2020 года представят предварительные концепции по развитию Волжской, Окской, Нижневолжской набережных, набережной Гребного канала, а также площади рядом со станцией Нижегородской канатной дороги.

В ходе презентации они расскажут об архитектурных решениях, идентичности территории, ее новых функциях и организации транспортного движения. Кураторами выступят архитекторы Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО). Онлайн-формат предусмотрен в связи с ограничительными мерами из-за пандемии.

Предварительные концепции были сформированы на основании предыдущих работ и задач, выявленных в ходе предпроектного исследования и анкетирования жителей. Нижегородцы заполнили порядка 7 тысяч анкет.

Трансляция будет доступна для всех желающих на Youtube-канале. Под трансляцией можно будет оставлять комментарии и вопросы, которые будут озвучены в прямом эфире, также в обсуждениях планируется участие нижегородских экспертов. Вопросы, комментарии и пожелания от горожан, высказанные во время трансляции или обозначенные в анкетах, будут учитываться бюро при дальнейшей работе над концепциями, отметили организаторы.

Презентации по другим территориям в аналогичном формате будут проходить с 25 по 28 мая. Предварительные концепции и анкеты для обратной связи будут опубликованы до 25 мая на сайте https://sreda800.ru/.

Отметим, на данный момент определены партнеры для 21 территории. Нижегородские команды работают над концепциями площади Маркина, сквера Свердлова, улицы Алексеевской (ИРГСНО) и Нижне-Волжской набережной (MISH Studio).

Работу над еще 14 территориями проводят ведущие компании из других городов страны:

- Окская набережная (Megabudka, г. Москва),

- Волжская набережная (бюро "Новое", г. Москва),

- площадь Героев, площадь Маршала Жукова (iCube Creative Group, г. Москва),

- бульвар по проспекту Октября ("8 линий", г. Москва совместно с проектной студией "Design unit 4", г. Санкт-Петербург),

- площадь Буревестника (проектная группа 8 + "ZARF", г. Казань),

- площадь Советская (проектное бюро Т.М., г. Самара),

- бульвар Заречный и площадь перед КТ "Россия" (архитектурное бюро "ВЕЩЬ!", г. Пенза),

- площадь перед железнодорожным вокзалом (MLA+, г. Санкт-Петербург).

Выбор партнеров для оставшихся объектов будет сделан в ближайшее время.

Напомним, региональная программа комплексного благоустройства "#Среда800" – это часть инфраструктурной программы "Город 800". Также "Город 800" включает еще два направления: "#Символы800" и реставрацию объектов культурного наследия. На сегодняшний день это 110 разных объектов. При подготовке к юбилею "Город 800" задействует все районы Нижнего Новгорода.

Расписание трансляций:

25 мая

12.00 Волжская набережная

14.00 Окская набережная

16.00 Нижне-Волжская набережная

18.00 Набережная Гребного канала

20.00 Площадь перед Нижегородской канатной дорогой

26 мая

12.00 Площадь Буревестника

14.00 Площадь перед железнодорожным вокзалом

16.00 Площадь Героев

18.00 Бульвар Заречный и площадь перед кинотеатром "Россия"

27 мая

12.00 Площадь Жукова

14.00 Площадь Советская

16.00 Бульвар Рокоссовского

18.00 Бульвар по проспекту Октября

28 мая

12.00 Алексеевская улица

14.00 Площадь Маркина

16.00 Сквер Свердлова

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