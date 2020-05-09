ЕГЭ планируется начать 29 июня Общество

Проект нового расписания основного периода ЕГЭ предусматривает начало экзаменов 29 июня 2020 года. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня - 2 и 3 июля.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля – по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах", - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассматривает варианты проведения ЕГЭ, начиная с 19 июня. Ранее стало известно, что ЕГЭ в России перенесли. При этом единый госэкзамен будет организован только для тех выпускников, которые будут поступать в вузы. Учащимся 9 классов итоговые оценки выставят на основании годовых. Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо.