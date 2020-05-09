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Общество

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения ЕГЭ, начиная с 19 июня

19 мая 2020 15:46  [140] Общество

Рособрнадзор рассматривает разные варианты проведения ЕГЭ, начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в России перенесли. При этом единый госэкзамен будет организован только для тех выпускников, которые будут поступать в вузы.

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться.

Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.

Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Учащимся 9 классов итоговые оценки выставят на основании годовых. Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо.

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