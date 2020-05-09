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Общество

Более 20 км: нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров

22 мая 2020 18:47  [327] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские водоемы очистили от сетей браконьеров общей протяженностью более 20 км. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

В регионе прошла акция "Всероссийский день без сетей".

"Из сетей спасено свыше шестисот экземпляров жизнеспособной рыбы, которая сможет уйти на нерест", - сообщил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

В мероприятии участвовали более 150 человек: сотрудники комитета госохотнадзора, рыбоохраны, МВД, Росгвардии, МЧС, Россельхознадзора, ветнадзора.

В комитете госохоинадзора пояснили, что по статистике каждая выловленная браконьером в нерестовый период рыба — это минус от 4 до 10 особей этого вида в следующем году.

"Скоро на нерест пойдут такие теплолюбивые рыбы, как сом, линь, карп и карась, поэтому мы активно работаем", - сообщил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Нижегородской области Владимир Савкин.

В комитете добавили, что с начала проведения операции "Курс на нерест" из браконьерских сетей спасено около 14 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы, которая сможет отнереститься. Водоемы очищены от браконьерских сетей протяженностью 340 км. Выявлено 241 нарушение правил рыболовства (в 2019 г. — 218), возбуждено 43 уголовных дела (в 2019 г. — 34), изъято 22 лодки (в 2019 г. — 18).

Напомним, что подготовка к рождению мальков стерляди началась в Нижегородской области.

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